Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Олександрія" та інші матчі 8-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Олександрія" та інші матчі 8-го туру УПЛ

Три поєдинки туру будуть показані онлайн на нашому сайті.

17-19 вересня відбудуться матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися найближчі поєдинки національного чемпіонату.

Зазначимо, що на нашому сайті будуть прямі відеотрансляції трьох зустрічей, серед яких і головна битва туру "Динамо" - "Олександрія".

Розклад трансляцій матчів 8-го туру УПЛ

П'ятниця, 17 вересня

19:30 "Десна" - "Рух" Футбол 1

Субота, 18 вересня

14:00 "Інгулець" - "Колос" Футбол 2

17:00 "Маріуполь" - "Шахтар" Футбол 2

17:00 "Дніпро-1" - "Верес" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

19:30 "Динамо" - "Олександрія" 2+2 / ТСН Проспорт

Неділя, 19 вересня

17:00 "Ворскла" - "Минай" Футбол 1

19:30 "Зоря" - "Чорноморець" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

19:30 "Львів" - "Металіст 1925" Футбол 1

Після семи турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 19 очками. "Шахтар" (16) - на другому місці, "Олександрія" (14) - на третьому, "Десна" (13) - четверта.

У середу, 22 вересня, "Динамо" та "Шахтар" зійдуться в битві за Суперкубок України. Також цього дня відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка України .

. Матчі 9-го туру УПЛ заплановано на 24-27 вересня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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