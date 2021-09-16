Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Олександрія" та інші матчі 8-го туру УПЛ

Три поєдинки туру будуть показані онлайн на нашому сайті.
17-19 вересня відбудуться матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися найближчі поєдинки національного чемпіонату.
Зазначимо, що на нашому сайті будуть прямі відеотрансляції трьох зустрічей, серед яких і головна битва туру "Динамо" - "Олександрія".
Розклад трансляцій матчів 8-го туру УПЛ
П'ятниця, 17 вересня
19:30 "Десна" - "Рух" Футбол 1
Субота, 18 вересня
14:00 "Інгулець" - "Колос" Футбол 2
17:00 "Маріуполь" - "Шахтар" Футбол 2
17:00 "Дніпро-1" - "Верес" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт
19:30 "Динамо" - "Олександрія" 2+2 / ТСН Проспорт
Неділя, 19 вересня
17:00 "Ворскла" - "Минай" Футбол 1
19:30 "Зоря" - "Чорноморець" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт
19:30 "Львів" - "Металіст 1925" Футбол 1
- Після семи турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 19 очками. "Шахтар" (16) - на другому місці, "Олександрія" (14) - на третьому, "Десна" (13) - четверта.
- У середу, 22 вересня, "Динамо" та "Шахтар" зійдуться в битві за Суперкубок України. Також цього дня відбудуться поєдинки 1/16 фіналу Кубка України.
- Матчі 9-го туру УПЛ заплановано на 24-27 вересня.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".