Трансляція поєдинку між "Динамо" та "Олександрією" буде доступна на нашому сайті.

30 вересня – 2 жовтня відбудуться матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у суботу поєдинками "Верес" – ЛНЗ, "Шахтар" – "Ворскла" і "Чорноморець" – "Зоря".

На суботу заплановано чотири зустрічі: "Минай" – "Оболонь", "Кривбас" – "Рух", "Колос" – "Полісся" та "Динамо" – "Олександрія", онлайн-відеотрансляція якого буде доступна на нашому сайті.

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Дніпро-1" – "Металіст 1925", який також можна буде подивитися у нас на сайті.

Розклад трансляцій матчів 9-го туру УПЛ

Субота, 30 вересня

15:00 "Верес" – ЛНЗ YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)

17:00 "Шахтар" – "Ворскла" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Чорноморець" – "Зоря" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 1 жовтня

13:00 "Минай" – "Оболонь" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 "Кривбас" – "Рух" YouTube-канал ФК "Кривбас"

17:00 "Колос" – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Динамо" – "Олександрія" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

Понеділок, 2 жовтня

17:00 "Дніпро-1" – "Металіст 1925" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

Після 8-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). На другому місці – "Кривбас" (17 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 15 пунктів).

Матчі 10-го туру УПЛ відбудуться 6 – 8 жовтня.

Таблиця УПЛ після 8-го туру

Таблиця УПЛ після 8-го туру / Фото: flashscore.ua

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