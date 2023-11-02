Український футбол на ТБ: де дивитися Динамо – Шахтар, Полісся – Кривбас та інші матчі 13-го туру УПЛ

Відеотрансляція Класичного буде доступна на нашому сайті.

3 – 6 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком грандів вітчизняного футболу: "Динамо" в Києві прийматиме "Шахтар".

На суботу винесено лише один матч: ЛНЗ – "Колос".

У неділю будуть зіграні ще три поєдинки: "Минай" – "Ворскла", "Металіст 1925" – "Чорноморець" і "Верес" – "Зоря".

Завершиться тур у понеділок матчами "Полісся" – "Кривбас", "Дніпро-1" – "Олександрія", "Рух" – "Оболонь".

Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Розклад трансляцій матчів 13-го туру УПЛ

П'ятниця, 3 листопада

17:00 "Динамо" – "Шахтар" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

Субота, 4 листопада

13:00 ЛНЗ – "Колос" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 5 листопада

13:00 "Минай" – "Ворскла" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 "Металіст 1925" – "Чорноморець" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Верес" – "Зоря" YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)

Понеділок, 6 листопада

15:00 "Полісся" – "Кривбас" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Дніпро-1" – "Олександрія" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

19:00 "Рух" – "Оболонь" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

Після 12-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (26 очок). Далі розташувалися "Полісся" (25), "Дніпро-1" (24) та "Шахтар" (21, дві гри в запасі).

Матчі 14-го туру УПЛ відбудуться 10 – 12 листопада.

Таблиця УПЛ після 12-го туру

Таблиця УПЛ після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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