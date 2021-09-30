Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Шахтар" та інші матчі 10-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Шахтар" та інші матчі 10-го туру УПЛ

Пряма трансляція протистояння грандів вітчизняного футболу буде доступна на нашому сайті.

1-3 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

Головною подією вікенду стане битва київського "Динамо" та донецького "Шахтаря". Принципові суперники зіграють 3 жовтня на столичному "Олімпійському". Початок всеукраїнського футбольного дербі - о 19:30.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 10-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже матчі "Динамо" - "Шахтар" і "Зоря" - "Десна" .

Розклад трансляцій матчів 10-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 жовтня

19:30 "Маріуполь" - "Рух" Футбол 1

Субота, 2 жовтня

14:00 "Колос" - "Чорноморець" Футбол 2

17:00 "Львів" - "Дніпро-1" Футбол 2

19:30 "Ворскла" - "Інгулець" Футбол 2

Неділя, 3 жовтня

14:00 "Верес" - "Олександрія" Футбол 1

17:00 "Зоря" - "Десна" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

17:00 "Металіст 1925" - "Минай" Футбол 1

19:30 "Динамо" - "Шахтар" 2+2 / ТСН Проспорт

Після дев'яти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 25 очками. "Шахтар" (22) - на другому місці, "Ворскла" (18) - на третьому, "Олександрія" (17) - четверта, "Зоря" (17) - п'ята.

Після цього туру в клубному футболі настане пауза, пов'язана з іграми національних команд. Збірна України 4 жовтня збереться в Києві, щоб розпочати підготовку до поєдинків відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

4 жовтня збереться в Києві, щоб розпочати підготовку до поєдинків проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів). Матчі 11-го туру УПЛ заплановано на 15-18 жовтня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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