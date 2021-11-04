Український футбол на ТБ: де дивитися Динамо - Ворскла та інші матчі 14-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися Динамо - Ворскла та інші матчі 14-го туру УПЛ

На нашому сайті буде доступна пряма трансляція двох поєдинків, включаючи центральний.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Після цих поєдинків Чемпіонат України піде на паузу, пов'язану з іграми національних команд. Збірна України 11 листопада проведе товариську зустріч з Болгарією, а 16 листопада битиметься проти Боснії та Герцеговини у заключному матчі групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2022.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися зустрічі 14-го туру національного чемпіонату.

Наш сайт у прямому ефірі покаже два поєдинки туру: "Динамо" - "Ворскла" та "Зоря" - "Верес".

Розклад трансляцій матчів 14-го туру УПЛ

П'ятниця, 5 листопада

19:30 "Олександрія" - "Металіст 1925" Футбол 1

Субота, 6 листопада

14:00 "Минай" - "Маріуполь" Футбол 2

17:00 "Динамо" - "Ворскла" 2+2 / ТСН Проспорт

19:30 "Чорноморець" - "Рух" Футбол 2

Неділя, 7 листопада

14:00 "Інгулець" - "Дніпро-1" Футбол 1

17:00 "Колос" - "Шахтар" Футбол 1

17:00 "Зоря" - "Верес" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

19:30 "Львів" - "Десна" Футбол 1

Після тринадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 35 очками. "Шахтар" (32) - на другому місці, "Зоря" (26) - на третьому, "Ворскла" (25) - четверта, "Дніпро-1" (25) - п'ятий.

Матчі 15-го туру УПЛ заплановано на 19-22 листопада.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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