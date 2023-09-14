Усі поєдинки можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
15 – 18 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програму туру відкриє у п'ятницю поєдинок "Металіст 1925" – "Зоря".
На суботу заплановано три зустрічі: "Чорноморець" – "Полісся", "Шахтар" – "Оболонь", та "Олександрія" – "Минай".
У неділю уболівальники побачать ще три матчі: ЛНЗ – "Рух", "Дніпро-1" – "Колос" і "Кривбас" – "Верес".
Завершиться тур у понеділок поєдинком "Динамо" – "Ворскла", подивитися який можна буде зокрема й на нашому сайті.
Розклад трансляцій матчів 7-го туру УПЛ
П'ятниця, 15 вересня
18:30 "Металіст 1925" – "Зоря" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Субота, 16 вересня
15:00 "Чорноморець" – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
17:00 "Шахтар" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
19:00 "Олександрія" – "Минай" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Неділя, 17 вересня
13:00 ЛНЗ – "Рух" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
15:00 "Дніпро-1" – "Колос" Київстар ТБ, УНІАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт
17:00 "Кривбас" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Понеділок, 18 вересня
17:00 "Динамо" – "Ворскла" Київстар ТБ, 2+2, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт
Після 6-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (14 очок). На другому місці – Полісся" (12 балів). Далі розташувалися "Кривбас" і "Рух" (по 11 пунктів).
Матчі 8-го туру УПЛ відбудуться 22 – 24 вересня.
Таблиця УПЛ після 6-го туру
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