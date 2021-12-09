Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Зоря" та інші матчі 18-го туру УПЛ

Центральний поєдинок туру дивіться онлайн на ТСН Проспорт.
Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Ними завершиться перша частина Чемпіонату України з футболу.
Далі УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться вже наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).
"Динамо" та "Шахтар" мають однакову кількість очок перед своїми останніми поєдинками в 2021 році. Визначити "зимового чемпіона" підопічним Роберто Де Дзербі та Мірчі Луческу доведеться заочно - "гірники" 11 грудня на виїзді зіграють з "Олександрією", а "біло-сині" 12 грудня приймуть "Зорю".
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 18-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже центральний матч туру: "Динамо" - "Зоря".
Розклад трансляцій матчів 18-го туру УПЛ
П'ятниця, 10 грудня
17:00 "Маріуполь" - "Дніпро-1" Футбол 1
19:30 "Інгулець" - "Десна" Футбол 1
Субота, 11 грудня
14:00 "Олександрія" - "Шахтар" Футбол 1
17:00 "Верес" - "Рух" Футбол 2
19:30 "Львів" - "Ворскла" Футбол 2
Неділя, 12 грудня
19:30 "Чорноморець" - "Металіст 1925" Футбол 1
17:00 "Динамо" - "Зоря" 2+2 / ТСН Проспорт
19:30 "Колос" - "Минай" Футбол 1
- Після сімнанадцяти турів в УПЛ лідирує "Шахтар" (44 очки). Команда Роберто Де Дзербі випереджає "Динамо" за додатковими показниками. Далі розташувалися "Дніпро-1" (37 пунктів), "Зоря" (35) та "Ворскла" (32).
- Матчі 19-го туру УПЛ заплановано вже після зимової паузи в чемпіонаті (базова дата - 26 лютого).
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".