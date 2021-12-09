Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Зоря" та інші матчі 18-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Динамо" - "Зоря" та інші матчі 18-го туру УПЛ

Центральний поєдинок туру дивіться онлайн на ТСН Проспорт.

Від 10-го до 12 грудня відбудуться матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Ними завершиться перша частина Чемпіонату України з футболу.

Далі УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться вже наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).

"Динамо" та "Шахтар" мають однакову кількість очок перед своїми останніми поєдинками в 2021 році. Визначити "зимового чемпіона" підопічним Роберто Де Дзербі та Мірчі Луческу доведеться заочно - "гірники" 11 грудня на виїзді зіграють з "Олександрією", а "біло-сині" 12 грудня приймуть "Зорю".

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 18-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже центральний матч туру: "Динамо" - "Зоря".

Розклад трансляцій матчів 18-го туру УПЛ

П'ятниця, 10 грудня

17:00 "Маріуполь" - "Дніпро-1" Футбол 1

19:30 "Інгулець" - "Десна" Футбол 1

Субота, 11 грудня

14:00 "Олександрія" - "Шахтар" Футбол 1

17:00 "Верес" - "Рух" Футбол 2

19:30 "Львів" - "Ворскла" Футбол 2

Неділя, 12 грудня

19:30 "Чорноморець" - "Металіст 1925" Футбол 1

17:00 "Динамо" - "Зоря" 2+2 / ТСН Проспорт

19:30 "Колос" - "Минай" Футбол 1