Відеотрансляція поєдинку між "Зорею" та "Поліссям" буде доступна на нашому сайті.

28 – 29 жовтня відбудуться матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у суботу поєдинком "Кривбас" – "Дніпро-1". Також цього дня уболівальники побачать матчі "Колос" – "Динамо", "Зоря" – "Полісся" та "Рух" – "Олександрія".

На неділю заплановано ще три зустрічі: "Минай" – "Верес", ЛНЗ – "Оболонь" і "Ворскла" – "Металіст 1925".

Матч "Чорноморець" – "Шахтар" було перенесено на невизначений термін через участь "гірників" у Лізі чемпіонів та поєдинки обох клубів в 1/4 фіналу Кубка України, які відбудуться наступного тижня.

Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – "Полісся".

Розклад трансляцій матчів 12-го туру УПЛ

Субота, 28 жовтня

13:00 "Кривбас" – "Дніпро-1" YouTube-канал ФК "Кривбас"

15:00 "Колос" – "Динамо" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

16:00 "Зоря" – "Полісся" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

18:00 "Рух" – "Олександрія" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

Неділя, 29 жовтня

13:00 "Минай" – "Верес" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

13:00 ЛНЗ – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Ворскла" – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Після 11-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (23 очки). Далі розташувалися "Полісся" (22), "Шахтар" (21, гра в запасі) та "Дніпро-1" (21, матч у запасі).

Матчі 13-го туру УПЛ відбудуться 3 – 6 листопада.

Таблиця УПЛ після 11-го туру

Таблиця УПЛ після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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