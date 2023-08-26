Усі поєдинки можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

26 – 28 серпня відбудуться матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програму туру в суботу відкриє поєдинок ЛНЗ – "Металіст 1925". Також цього дня "Олександрія" зустрінеться з "Поліссям".

На неділю заплановано три матчі: "Минай" – "Зоря", "Колос" – "Шахтар" і "Ворскла" – "Чорноморець".

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Оболонь" – "Кривбас".

Зазначимо, що матчі "Рух" – "Дніпро-1" та "Динамо" – "Верес" було перенесено на невизначений термін через участь дніпровського і київського клубів у єврокубках.

Розклад трансляцій матчів 5-го туру УПЛ

Субота, 26 серпня

15:00 ЛНЗ – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Олександрія" – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 27 серпня

13:00 "Минай" – "Зоря" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 "Колос" – "Шахтар" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Ворскла" – "Чорноморець" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Понеділок, 28 серпня

17:00 "Оболонь" – "Кривбас" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Після 4-го туру таблицю УПЛ очолює "Рух" (10 очок). На другому місці розташувався "Чорноморець" (9 балів). Третю і четверту позиції ділять "Колос" і "Шахтар" (по 8 пунктів).

Таблиця УПЛ після 4-го туру

Таблиця УПЛ після 4-го туру / Фото: flashscore.ua

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