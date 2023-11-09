Український футбол на ТБ: де дивитися Кривбас – Динамо, Шахтар – Дніпро-1 та інші матчі 14-го туру УПЛ

Відеотрансляція поєдинку "Зоря" – ЛНЗ буде доступна на нашому сайті.
10 – 12 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Колос" – "Минай".
На суботу заплановано зустрічі "Оболонь" – "Ворскла", "Полісся" – "Металіст 1925" і "Олександрія" – "Верес".
Завершиться тур у неділю матчами "Кривбас" – "Динамо", "Зоря" – ЛНЗ, "Чорноморець" – "Рух" і "Шахтар" – "Дніпро-1".
Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – ЛНЗ.
Розклад трансляцій матчів 14-го туру УПЛ
П'ятниця, 10 листопада
17:00 "Колос" – "Минай" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Субота, 11 листопада
13:00 "Оболонь" – "Ворскла" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
15:00 "Полісся" – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
17:00 "Олександрія" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Неділя, 12 листопада
13:00 "Кривбас" – "Динамо" YouTube-канал ФК "Кривбас"
14:00 "Зоря" – ЛНЗ УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт
17:00 "Чорноморець" – "Рух" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
19:00 "Шахтар" – "Дніпро-1" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Додамо, що матчі 15-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада. Уже 20 листопада збірна України в Леверкузені проведе вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії.
Таблиця УПЛ після 13-го туру
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