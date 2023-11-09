Український футбол на ТБ: де дивитися Кривбас – Динамо, Шахтар – Дніпро-1 та інші матчі 14-го туру УПЛ

Відеотрансляція поєдинку "Зоря" – ЛНЗ буде доступна на нашому сайті.

10 – 12 листопада відбудуться матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Колос" – "Минай".

На суботу заплановано зустрічі "Оболонь" – "Ворскла", "Полісся" – "Металіст 1925" і "Олександрія" – "Верес".

Завершиться тур у неділю матчами "Кривбас" – "Динамо", "Зоря" – ЛНЗ, "Чорноморець" – "Рух" і "Шахтар" – "Дніпро-1".

Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – ЛНЗ.

Розклад трансляцій матчів 14-го туру УПЛ

П'ятниця, 10 листопада

17:00 "Колос" – "Минай" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 11 листопада

13:00 "Оболонь" – "Ворскла" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Полісся" – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Олександрія" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 12 листопада

13:00 "Кривбас" – "Динамо" YouTube-канал ФК "Кривбас"

14:00 "Зоря" – ЛНЗ УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

17:00 "Чорноморець" – "Рух" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Шахтар" – "Дніпро-1" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Додамо, що матчі 15-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада. Уже 20 листопада збірна України в Леверкузені проведе вирішальний матч відбору на Євро-2024 проти Італії.

Таблиця УПЛ після 13-го туру

Таблиця УПЛ після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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