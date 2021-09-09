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Український футбол на ТБ: де дивитися "Металіст 1925" - "Динамо" та інші матчі 7-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Металіст 1925" - "Динамо" та інші матчі 7-го туру УПЛ

ФК Динамо Київ

"Шахтар" у Києві прийме "Дніпро-1", з яким набрав однакову кількість очок.

10-13 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися найближчі поєдинки національного чемпіонату.

  • 14-16 вересня українські клуби стартують на груповому етапі єврокубків. "Динамо" і "Шахтар" - у Лізі чемпіонів, а "Зоря" - в Лізі конференцій.
  • Матчі 8-го туру УПЛ заплановано на 17-19 вересня.
  • У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола.
  • Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

Розклад трансляцій матчів 7-го туру УПЛ

П'ятниця, 10 вересня

19:30 "Олександрія" - "Інгулець" Футбол 1

Субота, 11 вересня

14:00 "Рух" - "Зоря" Футбол 2

17:00 "Металіст 1925" - "Динамо" Футбол 2

19:30 "Шахтар" - "Дніпро-1" Футбол 1

Неділя, 12 вересня

14:00 "Минай" - "Чорноморець" Футбол 1

17:00 "Колос" - "Маріуполь" Футбол 1

19:30 "Ворскла" - "Десна" Футбол 1

Понеділок, 13 вересня

19:30 "Верес" - "Львів" Футбол 1

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