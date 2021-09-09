Український футбол на ТБ: де дивитися "Металіст 1925" - "Динамо" та інші матчі 7-го туру УПЛ

"Шахтар" у Києві прийме "Дніпро-1", з яким набрав однакову кількість очок.
10-13 вересня відбудуться матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися найближчі поєдинки національного чемпіонату.
- 14-16 вересня українські клуби стартують на груповому етапі єврокубків. "Динамо" і "Шахтар" - у Лізі чемпіонів, а "Зоря" - в Лізі конференцій.
- Матчі 8-го туру УПЛ заплановано на 17-19 вересня.
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які гратимуть у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".
Розклад трансляцій матчів 7-го туру УПЛ
П'ятниця, 10 вересня
19:30 "Олександрія" - "Інгулець" Футбол 1
Субота, 11 вересня
14:00 "Рух" - "Зоря" Футбол 2
17:00 "Металіст 1925" - "Динамо" Футбол 2
19:30 "Шахтар" - "Дніпро-1" Футбол 1
Неділя, 12 вересня
14:00 "Минай" - "Чорноморець" Футбол 1
17:00 "Колос" - "Маріуполь" Футбол 1
19:30 "Ворскла" - "Десна" Футбол 1
Понеділок, 13 вересня
19:30 "Верес" - "Львів" Футбол 1