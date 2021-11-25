Український футбол на ТБ: де дивитися "Минай" - "Динамо", "Дніпро-1" - "Ворскла" та інші матчі 16-го туру УПЛ

Ігрова програма розбита на чотири дні.

26-29 листопада відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

Як і минулого вікенду, поєдинки триватимуть одразу чотири дні. По одній зустрічі буде проведено в п'ятницю та понеділок, по три - у суботу та неділю.

Лідери турнірної таблиці УПЛ, "Динамо" та "Шахтар", які мають однакову кількість балів, проведуть свої зустрічі в суботу та неділю відповідно. Зазначимо, що посеред тижня обидва клуби за підсумками матчів 5-го туру Ліги чемпіонів не зуміли вийти до наступного етапу єврокубків. Що стосується "Зорі", ще одного єврокубкового учасника від України, то луганчани проведуть свою гру в понеділок.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 16-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже центральний матч туру всього - "Дніпро-1" - "Ворскла". Перед очною дуеллю ці колективи розташовуються на третій та четвертій позиціях, маючи по 31 набраному пункту.

Розклад трансляцій матчів 16-го туру УПЛ

П'ятниця, 19 листопада

19:30 "Маріуполь" - "Львів" Футбол 1

Субота, 20 листопада

14:00 "Минай" - "Динамо" Футбол 1

17:00 "Чорноморець" - "Зоря" Футбол 2

19:30 "Дніпро-1" - "Ворскла" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

Неділя, 21 листопада

14:00 "Інгулець" - "Шахтар" Футбол 1

17:00 "Рух" - "Металіст 1925" Футбол 1

19:30 "Колос" - "Верес" Футбол 1

Понеділок, 22 листопада

19:30 "Олександрія" - "Зоря" Футбол 2