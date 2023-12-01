Український футбол на ТБ: де дивитися Минай – Динамо та інші матчі 16-го туру УПЛ

Відеотрансляції двох поєдинків цього туру можна буде подивитися на нашому сайті.

1 – 4 грудня відбудуться матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Полісся" – "Верес".

На суботу заплановано три зустрічі: "Колос" – "Оболонь", "Кривбас" – "Олександрія" та "Дніпро-1" – "Ворскла".

У неділю будуть зіграні ще три матчі: "Минай" – "Динамо", "Чорноморець" – ЛНЗ і "Шахтар" – "Металіст 1925".

Завершиться тур у понеділок грою "Зоря" – "Рух".

Зазначимо, що на нашому сайті будуть доступні онлайн-відеотрансляції матчів "Дніпро-1" – "Ворскла" і "Зоря" – "Рух".

До слова, матчі чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Розклад трансляцій матчів 16-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 грудня

17:00 "Полісся" – "Верес" YouTube-канал ФК "Полісся"

Субота, 2 грудня

13:00 "Колос" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Кривбас" – "Олександрія" YouTube-канал ФК "Кривбас"

17:00 "Дніпро-1" – "Ворскла" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

Неділя, 3 грудня

13:00 "Минай" – "Динамо" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 "Чорноморець" – ЛНЗ Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Шахтар" – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Понеділок, 4 грудня

13:00 "Зоря" – "Рух" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

Після 15-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (33 очки). Далі розташувалися "Кривбас" і "Полісся" (по 30 балів). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (25 пунктів), який має дві гри в запасі.

Матчі 17-го туру УПЛ відбудуться 8 – 11 грудня. Ними закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).

Таблиця УПЛ після 15-го туру

Таблиця УПЛ після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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