Усі поєдинки можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.
1 – 3 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програму туру у п'ятницю відкриє поєдинок "Верес" – "Чорноморець".
На суботу заплановано три зустрічі: "Минай" – "Шахтар", Полісся" – "Оболонь" та "Ворскла" – "Олександрія".
Завершиться тур трьома матчами у неділю: "Дніпро-1" – ЛНЗ, "Колос" – "Кривбас" і "Рух" – "Металіст 1925".
Поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін, оскільки ще 31 серпня обидва клуби грали в єврокубках, а вже 3 вересня збірна України розпочне підготовку до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.
Розклад трансляцій матчів 6-го туру УПЛ
П'ятниця, 1 вересня
17:00 "Верес" – "Чорноморець" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Субота, 2 вересня
13:00 "Минай" – "Шахтар" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1
15:00 Полісся" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
17:00 "Ворскла" – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Неділя, 3 вересня
13:00 "Дніпро-1" – ЛНЗ Київстар ТБ, УНІАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт
17:00 "Колос" – "Кривбас" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
19:00 "Рух" – "Металіст 1925" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1
Після 5-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (11 очок). На другому місці розташувався "Рух" (10 балів). Третю і четверту позиції ділять "Полісся" і "Чорноморець" (по 9 пунктів).
Матчі 7-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи. Базова дата – 16 вересня.
Таблиця УПЛ після 5-го туру
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