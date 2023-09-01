Усі поєдинки можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

1 – 3 вересня відбудуться матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програму туру у п'ятницю відкриє поєдинок "Верес" – "Чорноморець".

На суботу заплановано три зустрічі: "Минай" – "Шахтар", Полісся" – "Оболонь" та "Ворскла" – "Олександрія".

Завершиться тур трьома матчами у неділю: "Дніпро-1" – ЛНЗ, "Колос" – "Кривбас" і "Рух" – "Металіст 1925".

Поєдинок "Зоря" – "Динамо" було перенесено на невизначений термін, оскільки ще 31 серпня обидва клуби грали в єврокубках, а вже 3 вересня збірна України розпочне підготовку до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Розклад трансляцій матчів 6-го туру УПЛ

П'ятниця, 1 вересня

17:00 "Верес" – "Чорноморець" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 2 вересня

13:00 "Минай" – "Шахтар" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 Полісся" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Ворскла" – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 3 вересня

13:00 "Дніпро-1" – ЛНЗ Київстар ТБ, УНІАН, Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Колос" – "Кривбас" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Рух" – "Металіст 1925" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

Після 5-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (11 очок). На другому місці розташувався "Рух" (10 балів). Третю і четверту позиції ділять "Полісся" і "Чорноморець" (по 9 пунктів).

Матчі 7-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи. Базова дата – 16 вересня.

Таблиця УПЛ після 5-го туру

Таблиця УПЛ після 5-го туру / Фото: flashscore.ua

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