Український футбол на ТБ: де дивитися "Оболонь" – "Динамо" та інші матчі 2-го туру УПЛ

У середу, 2 серпня, розпочнеться 2-й тур української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Його відкриють очним протистоянням рівненський "Верес" і донецький "Шахтар". Цей матч відбудеться раніше за інші через благодійну зустріч "гірників" з "Тоттенгемом", яка запланована на 6 серпня в Лондоні.

У п'ятницю, 4 серпня, в столичному дербі зійдуться "Оболонь" і "Динамо".

На суботу заплановано ще два матчі, на неділю – чотири. Зокрема, свої перші ігри в новому сезоні УПЛ проведуть "Дніпро-1" та "Ворскла", які пропустили стартовий тур через участь обох клубів у єврокубках.

На нашому сайті можна буде подивитися в прямому ефірі поєдинки "Дніпро-1" – "Полісся" та "Зоря" – "Кривбас".

Розклад трансляцій матчів 2-го туру УПЛ

Середа, 2 серпня

17:00 "Верес" – "Шахтар" Setanta Sports, MEGOGO, Київстар ТБ, Воля ТБ

П'ятниця, 4 серпня

17:00 "Оболонь" – "Динамо" Setanta Sports, MEGOGO, Київстар ТБ, Воля ТБ

Субота, 5 серпня

15:00 "Минай" – ЛНЗ Setanta Sports, MEGOGO, Київстар ТБ, Воля ТБ

19:00 "Олександрія" – "Металіст 1925" Setanta Sports, MEGOGO, Київстар ТБ, Воля ТБ

Неділя, 6 серпня

15:00 "Дніпро-1" – "Полісся" УНІАН / ТСН Проспорт

17:00 "Зоря" – "Кривбас" УНІАН / ТСН Проспорт

17:00 "Колос" – "Чорноморець" Setanta Sports, MEGOGO, Київстар ТБ, Воля ТБ

19:00 "Рух" – "Ворскла" YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

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