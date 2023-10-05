Трансляція поєдинку "Дніпро-1" – "Верес" буде доступна на нашому сайті.
6 – 8 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Полісся" – "Динамо".
На суботу заплановано три зустрічі: "Дніпро-1" – "Верес", ЛНЗ – "Олександрія" та "Колос" – "Ворскла".
У неділю будуть зіграні ще три матчі: "Оболонь" – "Металіст 1925", "Рух" – "Минай" і "Кривбас" – "Чорноморець".
Поєдинок між "Зорею" і "Шахтарем" перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва у зв'язку з прийдешніми матчами головної національної команди з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).
Розклад трансляцій матчів 10-го туру УПЛ
П'ятниця, 6 жовтня
15:00 "Полісся" – "Динамо" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Субота, 7 жовтня
13:00 "Дніпро-1" – "Верес" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт
15:00 ЛНЗ – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
17:00 "Колос" – "Ворскла" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Неділя, 8 жовтня
13:00 "Оболонь" – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
15:00 "Рух" – "Минай" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1
17:00 "Кривбас" – "Чорноморець" YouTube-канал ФК "Кривбас"
Після 9-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). Далі розташувалися "Кривбас" (17), "Чорноморець" (16) і "Полісся" (16). "Динамо" (15 балів) посідає п'яте місце, але має три гри в запасі.
Матчі 11-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.
Таблиця УПЛ після 9-го туру
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