Трансляція поєдинку "Дніпро-1" – "Верес" буде доступна на нашому сайті.

6 – 8 жовтня відбудуться матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинком "Полісся" – "Динамо".

На суботу заплановано три зустрічі: "Дніпро-1" – "Верес", ЛНЗ – "Олександрія" та "Колос" – "Ворскла".

У неділю будуть зіграні ще три матчі: "Оболонь" – "Металіст 1925", "Рух" – "Минай" і "Кривбас" – "Чорноморець".

Поєдинок між "Зорею" і "Шахтарем" перенесено на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва у зв'язку з прийдешніми матчами головної національної команди з Північною Македонією (14 жовтня) та Мальтою (17 жовтня).

Розклад трансляцій матчів 10-го туру УПЛ

П'ятниця, 6 жовтня

15:00 "Полісся" – "Динамо" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 7 жовтня

13:00 "Дніпро-1" – "Верес" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

15:00 ЛНЗ – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Колос" – "Ворскла" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 8 жовтня

13:00 "Оболонь" – "Металіст 1925" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Рух" – "Минай" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

17:00 "Кривбас" – "Чорноморець" YouTube-канал ФК "Кривбас"

Після 9-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (18 очок). Далі розташувалися "Кривбас" (17), "Чорноморець" (16) і "Полісся" (16). "Динамо" (15 балів) посідає п'яте місце, але має три гри в запасі.

Матчі 11-го туру УПЛ відбудуться після міжнародної паузи, 20 – 22 жовтня.

Таблиця УПЛ після 9-го туру

Таблиця УПЛ після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ліга чемпіонів: результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга Європи: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 2-го туру групового етапу