Український футбол на ТБ: де дивитися Полісся – Дніпро-1, Динамо – Оболонь та інші матчі 17-го туру УПЛ

Відеотрансляцію столичного дербі можна буде подивитися на нашому сайті.
8 – 11 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Полісся" – "Дніпро-1" та "Шахтар" – "Верес".
На суботу заплановано зустріч "Кривбас" – "Зоря". У неділю будуть зіграні матчі "Ворскла" – "Рух" і "Чорноморець" – "Колос".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Металіст 1925" – "Олександрія" та "Динамо" – "Оболонь", онлайн-відеотрансляція якого буде доступна на нашому сайті.
Зазначимо, що матч ЛНЗ – "Минай" було перенесено на пізніший термін.
Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Розклад трансляцій матчів 17-го туру УПЛ
П'ятниця, 8 грудня
15:00 "Полісся" – "Дніпро-1" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
17:00 "Шахтар" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Субота, 9 грудня
15:00 "Кривбас" – "Зоря" YouTube-канал ФК "Кривбас"
Неділя, 10 грудня
13:00 "Ворскла" – "Рух" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
15:00 "Чорноморець" – "Колос" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Понеділок, 11 грудня
14:00 "Металіст 1925" – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
15:00 "Динамо" – "Оболонь" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт
Після 16-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (33 очки), який випереджає "Дніпро-1" (33 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (31 бал). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (28 очок + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (25 балів + три поєдинки в запасі).
Матчами 17-го туру УПЛ закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).
Таблиця УПЛ після 16-го туру
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