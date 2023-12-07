Український футбол на ТБ: де дивитися Полісся – Дніпро-1, Динамо – Оболонь та інші матчі 17-го туру УПЛ

Відеотрансляцію столичного дербі можна буде подивитися на нашому сайті.

8 – 11 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Полісся" – "Дніпро-1" та "Шахтар" – "Верес".

На суботу заплановано зустріч "Кривбас" – "Зоря". У неділю будуть зіграні матчі "Ворскла" – "Рух" і "Чорноморець" – "Колос".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Металіст 1925" – "Олександрія" та "Динамо" – "Оболонь", онлайн-відеотрансляція якого буде доступна на нашому сайті.

Зазначимо, що матч ЛНЗ – "Минай" було перенесено на пізніший термін.

Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Розклад трансляцій матчів 17-го туру УПЛ

П'ятниця, 8 грудня

15:00 "Полісся" – "Дніпро-1" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Шахтар" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 9 грудня

15:00 "Кривбас" – "Зоря" YouTube-канал ФК "Кривбас"

Неділя, 10 грудня

13:00 "Ворскла" – "Рух" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Чорноморець" – "Колос" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Понеділок, 11 грудня

14:00 "Металіст 1925" – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Динамо" – "Оболонь" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

Після 16-го туру таблицю УПЛ очолює "Кривбас" (33 очки), який випереджає "Дніпро-1" (33 пункти) за додатковими показниками. На третьому місці – "Полісся" (31 бал). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (28 очок + дві гри в запасі). П'ятим йде "Динамо" (25 балів + три поєдинки в запасі).

Матчами 17-го туру УПЛ закінчиться перша частина чемпіонату. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата).

Таблиця УПЛ після 16-го туру

Таблиця УПЛ після 16-го туру / Фото: flashscore.ua

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