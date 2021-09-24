Український футбол на ТБ: де дивитися "Рух" - "Динамо" та інші матчі 9-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Рух" - "Динамо" та інші матчі 9-го туру УПЛ

Один з поєдинків дивіться онлайн на нашому сайті.

24-27 вересня відбудуться матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися найближчі поєдинки національного чемпіонату.

Зазначимо, що на нашому сайті будуть пряма відеотрансляція зустрічі "Дніпро-1" - "Зоря", яка відбудеться 26 вересня на "Дніпро-Арені".

Розклад трансляцій матчів 9-го туру УПЛ

П'ятниця, 24 вересня

19:30 "Колос" - "Ворскла" Футбол 1

Субота, 25 вересня

14:00 "Олександрія" - "Маріуполь" Футбол 2

17:00 "Шахтар" - "Верес" Футбол 2

19:30 "Рух" - "Динамо" Футбол 1

Неділя, 26 вересня

14:00 "Минай" - "Львів" Футбол 1

17:00 "Дніпро-1" - "Зоря" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

19:30 "Десна" - "Металіст 1925" Футбол 1

Понеділок, 27 вересня

19:30 "Чорноморець" - "Інгулець" Футбол 1

Після восьми турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 22 очками. "Шахтар" (19) - на другому місці, "Десна" (16) - на третьому, "Дніпро-1" (16) - четвертий.

Матчі 10-го туру УПЛ заплановано на 1-3 жовтня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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