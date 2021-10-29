Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" - "Десна" та інші матчі 13-го туру УПЛ

На нашому сайті буде доступна трансляція одного з поєдинків.
Від 30 жовтня до 1 листопада відбудуться матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.
"Динамо" та "Шахтар" проведуть свої поєдинки в суботу, оскільки наступного тижня на них чекають важливі битви в Лізі чемпіонів: 2 листопада кияни прийматимуть "Барселону", а 3 листопада "Шахтар" у Мадриді зіграє проти "Реала".
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися зустрічі 13-го туру національного чемпіонату.
Наш сайт у прямому ефірі покаже матч "Дніпро-1" - "Минай", який запланований на перший день листопада.
Розклад трансляцій матчів 13-го туру УПЛ
Субота, 30 жовтня
14:00 "Маріуполь" - "Динамо" Футбол 2
17:00 "Шахтар" - "Десна" Футбол 1
19:30 "Інгулець" - "Верес" Футбол 2
Неділя, 31 жовтня
14:00 "Колос" - "Львів" Футбол 1
17:00 "Рух" - "Олександрія" Футбол 1
19:30 "Металіст 1925 - "Зоря" Футбол 1
Понеділок, 1 листопада
17:00 "Дніпро-1" - "Минай" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт
19:30 "Ворскла" - "Чорноморець" Футбол 1
- Після дванадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 32 очками. "Шахтар" (29) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Зоря" (23) - четверта, "Дніпро-1" (22) - п'ятий.
- Матчі 14-го туру УПЛ заплановано на 5-7 листопада.
- У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".