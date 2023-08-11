Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" – "Олександрія" та інші матчі 3-го туру УПЛ

Усі поєдинки, крім одного, можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

12 – 14 серпня відбудуться матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

На суботу заплановано три поєдинки: "Чорноморець" – "Оболонь", "Полісся" – "Рух" і "Колос" – "Верес".

У неділю на уболівальників чекають ще три матчі: "Минай" – "Дніпро-1", "Ворскла" – "Зоря" та "Кривбас" – ЛНЗ.

Завершиться тур у понеділок поєдинком "Шахтар" – "Олександрія".

Матч "Динамо" – "Металіст 1925" перенесли на невизначений термін, аби кияни мали змогу краще підготуватися до матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

Розклад трансляцій матчів 3-го туру УПЛ

Субота, 12 серпня

15:00 "Чорноморець" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Полісся" – "Рух" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Колос" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 13 серпня

13:00 "Минай" – "Дніпро-1" YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 "Ворскла" – "Зоря" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Кривбас" – ЛНЗ Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Понеділок, 14 серпня

17:00 "Шахтар" – "Олександрія" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

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