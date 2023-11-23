Український футбол на ТБ: де дивитися Шахтар – Полісся, Динамо – Рух та інші матчі 15-го туру УПЛ

Відеотрансляції поєдинків "Динамо" – "Рух" і "Дніпро-1" – "Чорноморець" будуть доступні на нашому сайті.

24 – 27 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю центральним поєдинком "Шахтар" – "Полісся".

На суботу заплановано зустрічі "Минай" – "Кривбас", "Верес" – "Металіст 1925" і "Ворскла" – ЛНЗ.

У неділю будуть зіграні матчі "Олександрія" – "Оболонь" і "Динамо" – "Рух".

На понеділок винесено матч "Дніпро-1" – "Чорноморець".

Поєдинок "Колос" – "Зоря" було перенесено через зустріч луганців у Лізі конференцій з "Маккабі" Тель-Авів, яка відбудеться у суботу, 25 листопада.

Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Зазначимо, що на нашому сайті будуть доступні онлайн-відеотрансляції матчів "Динамо" – "Рух" і "Дніпро-1" – "Чорноморець".

Розклад трансляцій матчів 15-го туру УПЛ

П'ятниця, 24 листопада

19:00 "Шахтар" – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 25 листопада

13:00 "Минай" – "Кривбас" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

15:00 "Верес" – "Металіст 1925" YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)

17:00 "Ворскла" – ЛНЗ Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Неділя, 26 листопада

15:00 "Олександрія" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Динамо" – "Рух" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт

Понеділок, 27 листопада

17:00 "Дніпро-1" – "Чорноморець" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт

Після 14-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (30 очок). На другому місці йде "Полісся" (29), на третій позиції перебуває "Кривбас" (27). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (24), який має дві гри в запасі.

Матчі 16-го туру УПЛ відбудуться 1 – 4 грудня.

Таблиця УПЛ після 14-го туру

Таблиця УПЛ після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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