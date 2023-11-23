Український футбол на ТБ: де дивитися Шахтар – Полісся, Динамо – Рух та інші матчі 15-го туру УПЛ

Відеотрансляції поєдинків "Динамо" – "Рух" і "Дніпро-1" – "Чорноморець" будуть доступні на нашому сайті.
24 – 27 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.
Програма туру відкриється у п'ятницю центральним поєдинком "Шахтар" – "Полісся".
На суботу заплановано зустрічі "Минай" – "Кривбас", "Верес" – "Металіст 1925" і "Ворскла" – ЛНЗ.
У неділю будуть зіграні матчі "Олександрія" – "Оболонь" і "Динамо" – "Рух".
На понеділок винесено матч "Дніпро-1" – "Чорноморець".
Поєдинок "Колос" – "Зоря" було перенесено через зустріч луганців у Лізі конференцій з "Маккабі" Тель-Авів, яка відбудеться у суботу, 25 листопада.
Поєдинки чемпіонату України з футболу можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Зазначимо, що на нашому сайті будуть доступні онлайн-відеотрансляції матчів "Динамо" – "Рух" і "Дніпро-1" – "Чорноморець".
Розклад трансляцій матчів 15-го туру УПЛ
П'ятниця, 24 листопада
19:00 "Шахтар" – "Полісся" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Субота, 25 листопада
13:00 "Минай" – "Кривбас" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1
15:00 "Верес" – "Металіст 1925" YouTube-канал VERES TV (за спонсорською передплатою 35 грн/місяць)
17:00 "Ворскла" – ЛНЗ Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
Неділя, 26 листопада
15:00 "Олександрія" – "Оболонь" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ
17:00 "Динамо" – "Рух" 2+2, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (2+2), ТСН Проспорт
Понеділок, 27 листопада
17:00 "Дніпро-1" – "Чорноморець" УНІАН, Youtube-канал FootballHub, Київстар ТБ (УНІАН), ТСН Проспорт
Після 14-го туру таблицю УПЛ очолює "Дніпро-1" (30 очок). На другому місці йде "Полісся" (29), на третій позиції перебуває "Кривбас" (27). Четверту сходинку посідає "Шахтар" (24), який має дві гри в запасі.
Матчі 16-го туру УПЛ відбудуться 1 – 4 грудня.
Таблиця УПЛ після 14-го туру
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