Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" - "Рух" та інші матчі 15-го туру УПЛ

Ігрова програма буде розбита на цілих чотири дні.
19-22 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.
Цього вікенду поєдинки триватимуть одразу чотири дні. По одній зустрічі буде проведено в п'ятницю та понеділок, по три - у суботу та неділю. Для єврокубкових представників України - "Шахтаря", "Динамо" та "Зорі", ці поєдинки матимуть гарну можливість якомога краще підготуватися функціонально до вирішальних битв у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій відповідно.
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 15-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже матч "Дніпро-1" - "Олександрія".
Розклад трансляцій матчів 15-го туру УПЛ
П'ятниця, 19 листопада
19:30 "Чорноморець" - "Динамо" Футбол 1
Субота, 20 листопада
14:00 "Львів" - "Зоря" Футбол 2
17:00 "Шахтар" - "Рух" Футбол 2
19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт
Неділя, 21 листопада
14:00 "Минай" - "Інгулець" Футбол 1
17:00 "Ворскла" - "Маріуполь" Футбол 1
19:30 "Десна" - "Колос" Футбол 1
Понеділок, 22 листопада
19:30 "Верес" - "Металіст" Футбол 2
- Після чотирнадцяти турів "Шахтар" лідирує в УПЛ з 35 очками, випереджаючи "Динамо" за додатковими показниками. "Зоря" (29) - на третьому місці, "Ворскла" (28) - четверта, "Дніпро-1" (28) - п'ятий.
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".