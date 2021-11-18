Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" - "Рух" та інші матчі 15-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" - "Рух" та інші матчі 15-го туру УПЛ

Ігрова програма буде розбита на цілих чотири дні.

19-22 листопада відбудуться матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

Цього вікенду поєдинки триватимуть одразу чотири дні. По одній зустрічі буде проведено в п'ятницю та понеділок, по три - у суботу та неділю. Для єврокубкових представників України - "Шахтаря", "Динамо" та "Зорі", ці поєдинки матимуть гарну можливість якомога краще підготуватися функціонально до вирішальних битв у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій відповідно.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 15-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже матч "Дніпро-1" - "Олександрія".

Розклад трансляцій матчів 15-го туру УПЛ

П'ятниця, 19 листопада

19:30 "Чорноморець" - "Динамо" Футбол 1

Субота, 20 листопада

14:00 "Львів" - "Зоря" Футбол 2

17:00 "Шахтар" - "Рух" Футбол 2

19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

Неділя, 21 листопада

14:00 "Минай" - "Інгулець" Футбол 1

17:00 "Ворскла" - "Маріуполь" Футбол 1

19:30 "Десна" - "Колос" Футбол 1

Понеділок, 22 листопада

19:30 "Верес" - "Металіст" Футбол 2