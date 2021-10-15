Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" - "Зоря" та інші матчі 11-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Шахтар" - "Зоря" та інші матчі 11-го туру УПЛ

Один з поєдинків туру перенесено через зараження коронавірусом у команді.

15-18 жовтня відбудуться матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

Головною подією вікенду стане дуель срібного та бронзового призерів минулого розіграшу УПЛ - донецького "Шахтаря" та луганської "Зорі". Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 15 жовтня, на столичному "Олімпійському". Початок зустрічі - о 17:00.

Матч "Інгулець" - "Рух" було перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у львівському клубі.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 11-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже матч "Дніпро-1" - "Колос".

Розклад трансляцій матчів 11-го туру УПЛ

П'ятниця, 15 жовтня

17:00 "Шахтар" - "Зоря" Футбол 1

Субота, 16 жовтня

14:00 "Маріуполь" - "Металіст 1925" Футбол 2

17:00 "Львів" - "Динамо" Футбол 2

19:30 "Дніпро-1" - "Колос" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

Неділя, 17 жовтня

14:00 "Минай" - "Десна" Футбол 1

19:30 "Олександрія" - "Ворскла" Футбол 1

Понеділок, 18 жовтня

19:30 "Чорноморець" - "Верес" Футбол 1

"Інгулець" - "Рух" - ПЕРЕНЕСЕНО

Після десяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 26 очками. "Шахтар" (23) - на другому місці, "Ворскла" (21) - на третьому, "Зоря" (20) - четверта.

Матчі 12-го туру УПЛ заплановано на 22-24 жовтня.

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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