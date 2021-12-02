Український футбол на ТБ: де дивитися "Верес" - "Динамо" та інші матчі 17-го туру УПЛ

Два поєдинки туру покаже онлайн ТСН Проспорт.
3-6 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22. Це будуть перші ігри в елітному дивізіоні вітчизняної першості цієї зими.
Як і минулого вікенду, поєдинки триватимуть одразу чотири дні. По одній зустрічі буде проведено в п'ятницю та понеділок, по три - у суботу та неділю.
Лідери турнірної таблиці УПЛ, "Динамо" та "Шахтар", які мають однакову кількість балів, проведуть свої зустрічі в п'ятницю та суботу відповідно.
ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 17-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже два матчі туру: "Зоря" - "Інгулець" і "Дніпро-1" - "Чорноморець".
Розклад трансляцій матчів 17-го туру УПЛ
П'ятниця, 3 грудня
17:00 "Шахтар" - "Львів" Футбол 1
Субота, 4 грудня
14:00 "Верес" - "Динамо" Футбол 2
17:00 "Рух" - "Ворскла" Футбол 2
19:30 "Металіст 1925" - "Колос" Футбол 2
Неділя, 5 грудня
14:00 "Зоря" - "Інгулець" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт
17:00 "Олександрія" - "Минай" Футбол 1
19:30 "Десна" - "Маріуполь" Футбол 1
Понеділок, 6 грудня
19:30 "Дніпро-1" - "Чорноморець" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт
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- Після шістнанадцяти турів в УПЛ лідирує київське "Динамо" - 41 очко. Стільки ж балів має й "Шахтар", але "гірники" поступаються "біло-синім" через гіршу різницю забитих та пропущених голів. Далі розташувалися "Дніпро-1" (34 пункти), "Зоря" (32) та "Ворскла" (31).
- Матчі 18-го туру УПЛ заплановано на 10-12 грудня. Після них УПЛ вирушить на зимові канікули та поновиться наприкінці лютого (базова дата - 26 лютого).
- У сезоні 2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола.
- Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".