Український футбол на ТБ: де дивитися "Верес" - "Динамо" та інші матчі 17-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Верес" - "Динамо" та інші матчі 17-го туру УПЛ

Два поєдинки туру покаже онлайн ТСН Проспорт.

3-6 грудня відбудуться матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22. Це будуть перші ігри в елітному дивізіоні вітчизняної першості цієї зими.

Як і минулого вікенду, поєдинки триватимуть одразу чотири дні. По одній зустрічі буде проведено в п'ятницю та понеділок, по три - у суботу та неділю.

Лідери турнірної таблиці УПЛ, "Динамо" та "Шахтар", які мають однакову кількість балів, проведуть свої зустрічі в п'ятницю та суботу відповідно.

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 17-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже два матчі туру: "Зоря" - "Інгулець" і "Дніпро-1" - "Чорноморець".

Розклад трансляцій матчів 17-го туру УПЛ

П'ятниця, 3 грудня

17:00 "Шахтар" - "Львів" Футбол 1

Субота, 4 грудня

14:00 "Верес" - "Динамо" Футбол 2

17:00 "Рух" - "Ворскла" Футбол 2

19:30 "Металіст 1925" - "Колос" Футбол 2

Неділя, 5 грудня

14:00 "Зоря" - "Інгулець" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

17:00 "Олександрія" - "Минай" Футбол 1

19:30 "Десна" - "Маріуполь" Футбол 1

Понеділок, 6 грудня

19:30 "Дніпро-1" - "Чорноморець" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

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