Український футбол на ТБ: де дивитися "Ворскла" - "Шахтар" та "Динамо" - "Дніпро-1" і інші матчі 12-го туру УПЛ

Український футбол на ТБ: де дивитися "Ворскла" - "Шахтар" та "Динамо" - "Дніпро-1" і інші матчі 12-го туру УПЛ

Проведення поєдинків розбито на три дні.

22-24 жовтня відбудуться матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2021/22.

Цього вікенду вболівальники побачать одразу дві центральні зустрічі - полтавська "Ворскла" прийме вдома донецький "Шахтар", а київське "Динамо" зустрінеться в рідних стінах з "Дніпром-1".

ТСН Проспорт розповідає, коли та де можна подивитися поєдинки 12-го туру національного чемпіонату. Наш сайт у прямому ефірі покаже матчі "Динамо" - "Дніпро-1" та "Зоря" - "Колос".

Розклад трансляцій матчів 12-го туру УПЛ

П'ятниця, 22 жовтня

17:00 "Десна" - "Олександрія" Футбол 1

19:30 "Металіст" - "Інгулець" Футбол 2

Субота, 23 жовтня

14:00 "Верес" - "Маріуполь" Футбол 2

17:00 "Ворскла" - "Шахтар" Футбол 1

19:30 "Чорноморець" - "Львів" Футбол 2

Неділя, 24 жовтня

14:00 "Рух" - "Минай" Футбол 1

17:00 "Динамо" - "Дніпро-1" 2+2 / ТСН Проспорт

19:30 "Зоря" - "Колос" УНІАН ТБ / ТСН Проспорт

Після одинадцяти турів "Динамо" лідирує в УПЛ з 29 очками. "Шахтар" (26) - на другому місці, "Ворскла" (24) - на третьому, "Дніпро-1" (22) - четвертий;

У сезоні-2021/22 УПЛ була розширена з 14 до 16 команд, які грають у два кола;

Новачками елітного дивізіону стали "Чорноморець", "Верес" і "Металіст 1925".

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