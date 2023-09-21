Усі поєдинки можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

22 – 24 вересня відбудуться матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Програма туру відкриється у п'ятницю поєдинками "Оболонь" – "Верес" і "Олександрія" – "Чорноморець".

На суботу заплановано чотири зустрічі: ЛНЗ – "Динамо", "Полісся" – "Минай", "Ворскла" – "Кривбас" і "Рух" – "Шахтар".

Завершиться тур двома матчами в неділю: "Зоря" – "Дніпро-1" та "Металіст 1925" – "Колос".

Зазначимо, що на нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Зоря" – "Дніпро-1". Всі поєдинки чемпіонату України можна дивитися безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Розклад трансляцій матчів 8-го туру УПЛ

П'ятниця, 22 вересня

17:00 "Оболонь" – "Верес" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Олександрія" – "Чорноморець" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Субота, 23 вересня

13:00 ЛНЗ – "Динамо" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

15:00 "Полісся" – "Минай" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

17:00 "Ворскла" – "Кривбас" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

19:00 "Рух" – "Шахтар" Київстар ТБ (Суспільне Київ), YouTube-канал УПЛ ТБ, Суспільне Спорт, Спорт 1

Неділя, 24 вересня

15:00 "Зоря" – "Дніпро-1" Київстар ТБ (УНІАН), Youtube-канал FootballHub, ТСН Проспорт

17:00 "Металіст 1925" – "Колос" Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO, Воля ТБ

Після 7-го туру таблицю УПЛ очолює "Шахтар" (17 очок). На другому місці – "Кривбас" (14 балів). Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" (по 12 пунктів).

Матчі 9-го туру УПЛ відбудуться 30 вересня – 2 жовтня.

Таблиця УПЛ після 7-го туру

Таблиця УПЛ після 7-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Збірна України дізналася місце в оновленому рейтингу ФІФА після матчів з Англією та Італією

УЄФА покарав Україну за расистську поведінку фанатів на матчах відбору Євро-2024

Зінченко допоміг "Арсеналу" знищити свій колишній клуб у Лізі чемпіонів (відео)