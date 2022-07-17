Український футболіст бельгійського клубу забив шикарний гол прямим ударом з кутового (відео)

Український півзахисник бельгійського "Мехелена" Мар'ян Швед став автором розкішного голу в товариському матчі з німецьким "Вольфсбургом".

У контрольному спарингу з "вовками" 25-річний українець відзначився двома результативними діями - голом і асистом.

У першому таймі німецька команда забила чотири м'ячі, а "Мехелен" відповів лише одним голом. На 41-й хвилині Мар'ян Швед виконав "сухий лист", красиво забивши прямим ударом з кутового.

Це надихнуло партнерів українця ще на два забиті м'ячі в цьому матчі, в одному з яких взяв участь Швед. На його рахунку результативна передача.

Проте уникнути поразки "Мехелену" не вдалося. Бельгійці поступилися "Вольфсбургу" з рахунком 3:4.

Швед провів два сезони в складі "Мехелена". Влітку 2021 рокубельгійський клуб викупив його в шотландського "Селтіка".

Загалом за "Мехелен" Швед провів 59 матчів у всіх турнірах та забив вісім м'ячів.

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