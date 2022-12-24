Український футболіст допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу в Азербайджані (відео)

Кащук забив восьмий гол за "Сабах".

У п'ятницю, 23 грудня, бакинський "Сабах", за який грає 22-річний український вінгер Олексій Кащук, розгромно переміг "Сумгаїт" у матчі 18-го туру чемпіонату Азербайджану – 6:0 .

Українець став автором одного з голів. На 28-й хвилині він оформив третє взяття воріт своєї команди.

На 63-й хвилині Кащук був замінений на захисника Теллура Муталлімова.

Відео голів матчу Сумгаїт – Сабах:

Цього сезону в активі Кащука 8 голів у чемпіонаті Азербайджану у 13 поєдинках.

Після 18 ігор "Сабах" посідає 2 місце у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану з 43 очками. Лідирує "Карабах", який має 47 пунктів після 17 зустрічей.

У наступному турі "Сабах" у дербі зустрінеться з "Нефтчі". Матч відбудеться 26 січня.

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