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Український футболіст ефектним голом на останній хвилині приніс своїй команді перемогу на Кіпрі (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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31
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1 хв
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Український футболіст ефектним голом на останній хвилині приніс своїй команді перемогу на Кіпрі (відео)

facebook.com/OMONOIAfootball

Роман Безус забив переможний м'яч за "Омонію".

Український півзахисник "Омонії" Роман Безус став героєм матчу 14-го туру чемпіонату Кіпру, в якому його команда зустрічалася з аутсайдером ліги – "Хлоракою".

Потягом усього поєдинку "зелені" тиснули на ворота суперника, але забити їм ніяк не вдавалося. Однак на 59-й хвилині на заміну вийшов 32-річний українець, який і врятував свій клуб від втрати очок.

Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, а рефері компенсував до другого тайму п'ять хвилин. На 90+5-й хвилині Безус красиво прокинув м'яч повз захисника суперників і з напівкола штрафного прицільним ударом пробив під стійку.

Святкуючи переможний гол, Роман не стримав бурхливих емоцій та зняв футболку, за що отримав жовту картку. Проте це точно не засмутило нашого співвітчизника.

Після перемоги "Омонія" з 22 очками закріпилася на шостій сходинці чемпіонату. Від лідера, АПОЕЛа, команда Безуса відстає на 11 балів.

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Дата публікації
Перегляди
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