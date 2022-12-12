Український футболіст ефектним голом на останній хвилині приніс своїй команді перемогу на Кіпрі (відео)

Український півзахисник "Омонії" Роман Безус став героєм матчу 14-го туру чемпіонату Кіпру, в якому його команда зустрічалася з аутсайдером ліги – "Хлоракою".

Потягом усього поєдинку "зелені" тиснули на ворота суперника, але забити їм ніяк не вдавалося. Однак на 59-й хвилині на заміну вийшов 32-річний українець, який і врятував свій клуб від втрати очок.

Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, а рефері компенсував до другого тайму п'ять хвилин. На 90+5-й хвилині Безус красиво прокинув м'яч повз захисника суперників і з напівкола штрафного прицільним ударом пробив під стійку.

Roman Bezus’ last gasp winner for @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF — Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022

Святкуючи переможний гол, Роман не стримав бурхливих емоцій та зняв футболку, за що отримав жовту картку. Проте це точно не засмутило нашого співвітчизника.

Після перемоги "Омонія" з 22 очками закріпилася на шостій сходинці чемпіонату. Від лідера, АПОЕЛа, команда Безуса відстає на 11 балів.

Читайте також:

Аргентина – Хорватія: де дивитися і ставки букмекерів на півфінал ЧС-2022

Іранського футболіста засудили до смертної кари – ЗМІ

Роналду прокоментував виліт збірної Португалії з ЧС-2022, спростувавши скандальні чутки про себе