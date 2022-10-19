Український футболіст італійського клубу не зіграє до кінця року: відома причина

Віктор Коваленко травмувався під час тренування.

Український півзахисник італійської "Спеції" Віктор Коваленко не зможе вийти на поле до кінця поточного року.

Як повідомляє Il Secolo XIX, 26-річний українець отримав травму на одному з тренувань. Минулого тижня гравець пошкодив підколінне сухожилля правої ноги.

Орієнтовний термін відновлення Коваленка становить два місяці. Таким чином, Віктор повернеться до гри вже наступного року.

У нинішньому сезоні Коваленко провів 7 матчів за "Спецію" в Серії А, результативними діями не відзначався.

Після десяти турів команда українця з 9 очками посідає 15-те місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що зірковий португальський футболіст пропустить ЧС-2022.

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