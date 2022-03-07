Український футболіст із прапором зірвав оплески вболівальників в Угорщині на очах російського тренера: відео

Фанати скандували його прізвище.

Український футболіст Олександр Зубков, який представляє угорський " Ференцварош ", став ключовою фігурою в матчі 23-го туру внутрішньої першості проти "Кішварди".

Так, 25-річний атакувальний хавбек вперше за чотири матчі вийшов на поле у складі "Ференцвароша". Українець з'явився на 58-й хвилині поєдинку і відіграв до фінального свистка. Відзначитися результативними діями йому не вдалося, проте запам'ятався він зовсім іншим.

Після гри Олександр взяв прапор України і пішов дякувати фанатам за підтримку. Вболівальники "Фраді" нагородили нашого гравця оваціями і скандуваннями його прізвище.

Відповідне відео з'явилося в сторіс Instagram Зубкова.

Зазначимо, що головним тренером "Ференцвароша" є росіянин Станислав Черчесов.