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Український футболіст із прапором зірвав оплески вболівальників в Угорщині на очах російського тренера: відео

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Український футболіст із прапором зірвав оплески вболівальників в Угорщині на очах російського тренера: відео

twitter.com/ZubkovtheGOAT

Фанати скандували його прізвище.

Український футболіст Олександр Зубков, який представляє угорський "Ференцварош", став ключовою фігурою в матчі 23-го туру внутрішньої першості проти "Кішварди".

Так, 25-річний атакувальний хавбек вперше за чотири матчі вийшов на поле у складі "Ференцвароша". Українець з'явився на 58-й хвилині поєдинку і відіграв до фінального свистка. Відзначитися результативними діями йому не вдалося, проте запам'ятався він зовсім іншим.

Після гри Олександр взяв прапор України і пішов дякувати фанатам за підтримку. Вболівальники "Фраді" нагородили нашого гравця оваціями і скандуваннями його прізвище.

Відповідне відео з'явилося в сторіс Instagram Зубкова.

Зазначимо, що головним тренером "Ференцвароша" є росіянин Станислав Черчесов.

  • Матч завершився з рахунком 2:1 на користь команди українця;
  • "Ференцварош" наразі є лідером турнірної таблиці Чемпіонату Угорщини. Після 23 турів в їхньому активі 46 очок, що на п'ять більше, ніж у найближчого переслідувача в обличчі "Академії Пушкаша".
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