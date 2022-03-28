Український футболіст-любитель помер від поранення, отриманого у боях за Авдіївку

Український футболіст-любитель помер від поранення, отриманого у боях за Авдіївку

Вихованця "Кривбасу" намагалися врятувати у Дніпрі.

Колишній футболіст "Кривбасу" та низки любительских клубів Володимир Колесник загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу у Facebook.

"Він з перших днів АТО пішов захищати Україну. Після повномасштабного вторгнення росіян герой отримав важке поранення під час боїв у Авдіївці. Військовослужбовця направили до лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Втім, врятувати життя бійцю не вдалося. Вранці 25 березня його серце перестало битися", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Володимир Колесник свого часу долучався до тренувань з першою командою "Кривбасу" та викликався Олегом Тараном на збори. Чимало виступав за аматорські українські клуби, а потім – за ветеранську команду "Кривбаса".

Нагадаємо, що У п'ятницю, 25 березня, у бою за Маріуполь загинув український кікбоксер Максим Кагал.

Читайте також:

"Коли в Україні помирають, там має бути хоча б дискомфортно": Зеленський пояснив, навіщо потрібно бойкотування російських спортсменів

Поки син ховається у країні-агресорці: батько Тимощука проживає в Луцьку та записався до тероборони

У будинку Усика під Києвом оселилися російські окупанти