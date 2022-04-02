Український футболіст продає медаль чемпіона світу заради ЗСУ: фанати німецького клубу хочуть викупити її

Фанати "Ганзи" з міста Росток підтримали ініціативу Данила Сікана.

Форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.

Виручені кошти він передасть на потреби захисників України - Нацгвардії, ЗСУ та тероборони. Про це Сікан повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Жест 20-річного українця оцінили уболівальники "Ганзи". Вони вирішили зробити все, аби медаль залишилася у Сікана. Фанати німецького клубу розпочали збирати коштів, щоб перемогти в аукціоні за лот українського гравця. Вони планують повернути нагороду нападнику або ж виставити її в клубному музеї.

Всього за декілька годин німці зібрали суму в розмірі 20 тисяч євро, після чого поставили за мету зібрати ще таку ж суму грошей. Якщо уболівальники "Ганзи" не зможуть викупити медаль Сікана на аукціоні, то всі зібрані гроші підуть на допомогу українським біженцям у Ростоку.

Данило Сікан, фото - ФК Ганза

Раніше повідомлялося, що колишній воротар "Шахтаря", а нині головний тренер рівненського "Вереса" Юрій Вірт за "кругленьку" суму продав медаль переможця Кубка УЄФА.

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