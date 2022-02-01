Український футболіст став найкращим молодим захисником, який виступає поза топ-5 ліг Європи

Разом із ним очолює список гравець англійського клубу.
Юний футболіст київського "Динамо" та збірної України Ілля Забарний потрапив до незвичайного рейтингу.
Так, 19-річний гравець очолив рейтинг найкращих центральних захисників віком до 20 років, які виступають поза топ-5 ліг Європи. Зазначимо, що відповідний список склав Центр спортивних досліджень CIES.
Забарний отримав від центру 257,2 балів. Таку ж кількість очок отримав 18-річний Леві Колвілл, який грає за англійський "Хаддерсфілд". Трійку лідерів замкнув гравець "Гронінгена" Нерайшо Касанвіро – 250,6 пунктів. Цікаво, що до топ-10 потрапив представник брестського "Динамо" Вадим Мілютін.
Top @InStatFootball Index for U2⃣0⃣ centre backs from 3⃣1⃣ European leagues outside of the big-5⃣— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 31, 2022
#IlyaZabarnyi (@DynamoKyiv)
#LeviColwill (@htafc)
#NerayshoKasanwirjo (@fcgroningen)
Top in new @CIES_Football ⚽️ Weekly Post https://t.co/0fCsIh8Pzj pic.twitter.com/o6sIyKnbPb
- Забарний лише у серпні 2020 року був переведений до головної команди "Динамо";
- Завдяки своїй грі одержав виклик до збірної України, за яку вже провів 18 поєдинків;
- У сезоні-2021/2022 центрбек відіграв за "біло-синіх" 23 зустрічі, у яких відзначився одним асистом.
Додамо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює Забарного в 13 млн євро.