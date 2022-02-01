Український футболіст став найкращим молодим захисником, який виступає поза топ-5 ліг Європи

Український футболіст став найкращим молодим захисником, який виступає поза топ-5 ліг Європи

Разом із ним очолює список гравець англійського клубу.

Юний футболіст київського " Динамо " та збірної України Ілля Забарний потрапив до незвичайного рейтингу.

Так, 19-річний гравець очолив рейтинг найкращих центральних захисників віком до 20 років, які виступають поза топ-5 ліг Європи. Зазначимо, що відповідний список склав Центр спортивних досліджень CIES.

Забарний отримав від центру 257,2 балів. Таку ж кількість очок отримав 18-річний Леві Колвілл, який грає за англійський "Хаддерсфілд". Трійку лідерів замкнув гравець "Гронінгена" Нерайшо Касанвіро – 250,6 пунктів. Цікаво, що до топ-10 потрапив представник брестського "Динамо" Вадим Мілютін.

Забарний лише у серпні 2020 року був переведений до головної команди "Динамо";

Завдяки своїй грі одержав виклик до збірної України, за яку вже провів 18 поєдинків;

У сезоні-2021/2022 центрбек відіграв за "біло-синіх" 23 зустрічі, у яких відзначився одним асистом.

Додамо, що авторитетний портал Transfermarkt оцінює Забарного в 13 млн євро.