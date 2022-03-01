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Український футболіст та його мама загинули від вибуху російської бомби

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Український футболіст та його мама загинули від вибуху російської бомби

Фото: facebook.com/ksrff.com.ua

Російські фашисти забрали ще одне життя.

Футболіст ФК "Гостомель" (Київська область) Дмитро Мартиненко і його мама загинули внаслідок вибуху російської бомби, яка влучила в їхній будинок.

Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.

Дмитро Мартиненко - вихованець луганського футболу. Він був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району. 22 лютого йому виповнилося 25 років.

Загинув Діма Мартиненко і його мама.... В будинок влучила російська бомба... Вихованець Луганського футболу, кращий...

Опубліковано Києво-Святошинський футбол Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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