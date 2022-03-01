Український футболіст та його мама загинули від вибуху російської бомби

Український футболіст та його мама загинули від вибуху російської бомби

Російські фашисти забрали ще одне життя.

Футболіст ФК "Гостомель" (Київська область) Дмитро Мартиненко і його мама загинули внаслідок вибуху російської бомби, яка влучила в їхній будинок.

Про це повідомили на сторінці Києво-Святошинський футбол у Facebook.

Дмитро Мартиненко - вихованець луганського футболу. Він був найкращим бомбардиром та найкращим гравцем другої ліги чемпіонату Києво-Святошинського району. 22 лютого йому виповнилося 25 років.

Загинув Діма Мартиненко і його мама.... В будинок влучила російська бомба... Вихованець Луганського футболу, кращий... Опубліковано Києво-Святошинський футбол Понеділок, 28 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.