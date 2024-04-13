Український футболіст увійшов до топ-100 номінантів на премію Golden Boy-2024

Захисник львівського "Руху" Богдан Слюбик увійшов до списку номінантів на премію Golden Boy, яка вручається найкращому молодому футболісту Європи у віці до 21 року.

20-річний український футболіст потрапив до списку топ-100 кандидатів на нагороду. Богдан отримав індекс 62,6 у рейтингу Golden Boy Football Benchmark, де посідає 61-ше місце.

Крім Слюбика, в рейтингу топ-100 Golden Boy опинився ще один представник УПЛ – форвард "Шахтаря" Невертон, який розташовується на 69-й позиції.

Цього сезону Слюбик провів 24 матчі за "Рух" у всіх турнірах, забив два голи.

Лідером рейтингу претендентів на нагороду Golden Boy є 16-річний вінгер "Барселони" Ламін Ямаль. До топ-5 також входять Жоау Невеш ("Бенфіка"), Алехандро Гарначо ("Манчестер Юнайтед"), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ) та Ленні Йоро ("Лілль").

Нагадаємо, торік нагороду Golden Boy отримав півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем. Серед претендентів на нагороду були одразу три українці: воротарі Павло Ісенко та Олександр Сапутін, а також захисник Максим Дячук.

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