Український футболіст-військовослужбовець загинув у боях під Волновахою

У героя залишилися дружина та маленька донечка.

У боях під Волновахою Донецької області загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Шестак, який був одним із лідерів футбольної команди "Черкаські козаки".

Сумною звісткою поділилася УАФ.

33-річний футболіст-аматор народився на Чернігівщині, але останні роки проживав у Черкасах. У героя залишилась дружина та маленька донька.

"Від імені президента УАФ, члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка і всієї футбольної спільноти України висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія. Світла і Вічна Пам’ять. Царство Небесне. Герої не вмирають! Вони житимуть доти, доки ми про них пам’ятатимемо", - йдеться на сторінці УАФ в Facebook.

Додамо, що це це вже не перша футбольна смерть від рук окупантів. Раніше під Києвом загинув ексзахисник львівських "Карпат" Віталій Сапило, а український футболіст Богдан Семенчук був вбитий російськими загарбниками під Києвом.

Гравець ФК "Гостомель" Дмитро Мартиненко разом з мамою загинув внаслідок вибуху російської бомби, яка потрапила в їхній будинок. Також через обстріли окупантів під час евакуації з броварського району разом зі своєю мамою загинув 16-річний гравець ДЮСШ "Атлет" Дмитро Євдоченко.

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