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Український футболіст, який під час матчу штовхнув арбітриню, отримав тривалу дискваліфікацію

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Український футболіст, який під час матчу штовхнув арбітриню, отримав тривалу дискваліфікацію

Вадим Червак / polissyafc.com

УАФ відсторонила Вадима Червака на шість місяців.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував колишнього захисника житомирського "Полісся" Вадима Червака на пів року за те, що він штовхнув арбітриню у матчі Першої ліги із запорізьким "Металургом".

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Зазначається, що гравець повністю визнав свою провину, а тому отримав відсторонення від участі у змаганнях лише на шість місяців. В іншому випадку термін його "бану" міг бути довшим.

Повідомляється, що футболіст має право оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

Нагадаємо, наприкінці зустрічі з "Металургом" Червак штовхнув у спину головну арбітриню поєдинку Софію Причину, за що отримав червону картку.

Після завершення матчу Червак у себе в Instagram попросив вибачення за ганебний вчинок, який, за його словами, був викликаний емоціями. Однак це не врятувало Вадима від подальших наслідків – клуб Першої ліги розірвав контракт із футболістом.

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Дата публікації
Перегляди
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