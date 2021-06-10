Український футболіст, якого фанати обзивали "нацистом", отримав почесну нагороду від Зеленського

Президент країни нагородив Романа Зозулю орденом "За заслуги ІІІ ступеня".

Колишній форвард київського "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля отримав від президента України Володимира Зеленського орден "За заслуги ІІІ ступеня".

31-річний нападник протягом багатьох років допомагає українській армії. Більше того, він є засновником благодійного фонду "Народна армія".

Отриману нагороду Зозуля продемонстрував на своїй сторінці в Facebook, процитувавши класика української літератури Остапа Вишню.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!"

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступеня" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку. Любіть Україну", - написав Зозуля.

Оті дурні, що кричать «націоналіст!», не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з... Опубліковано Романом Зозулею Четвер, 10 червня 2021 р.

Нагадаємо:

Упродовж кар'єри Зозуля запам'ятався патріотизмомо і чіткою громадянською позицією. Це коштувало Роману цькуванню з боку фанатів в Іспанії, де він грав від 2016 року.

У лютому 2017 року, коли Роман на правах оренди грав за "Райо Вальєкано" , фанати клубу обізвали його "нацистом" та приписували зв’язки з ультраправими організаціями в Україні. Тоді футболіст був змушений повернутися до "Бетіса", якому він належав.

, фанати клубу та приписували зв’язки з ультраправими організаціями в Україні. Тоді футболіст був змушений повернутися до "Бетіса", якому він належав. Минулого року матч між "Райо Вальєкано" та командою Зозулі "Альбасете" був призупинений. Ультрас "Райо Вальєкано" з трибун називали його "нацистом" . Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

та командою Зозулі був призупинений. Ультрас "Райо Вальєкано" . Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм. За підсумками сезону-2020/21 "Альбасете" Зозулі вилетів з Сегунди (другого дивізіону Іспанії - прим.). Українець покинув клуб і зараз перебуває у статусі вільного агента.

За чотири роки у другому іспанському дивізіоні Зозуля провів 142 матчі, в яких забив 26 голів і віддав 11 гольових передач.

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