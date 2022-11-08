Український футболіст залишив команду сьомої ліги Польщі, щоб боронити батьківщину в лавах ЗСУ (відео)

По-справжньому патріотичним вчинком відзначився українець Микола Жидков, який виступав за футбольний клуб "Wegrzcanka" в сьомому за рангом дивізіоні чемпіонату Польщі.

Наш співвітчизник вирішив зі зброєю в руках захищати рідну країну від російських окупантів. Через це Микола ухвалив рішення призупинити виступи за польський клуб. Він повернеться до України та вступить до лав ЗСУ.

Під час останнього матчу Жидкова одноклубники та футболісти суперника гучними оплесками попрощалися з українцем.

Зворушливе відео того, як проводжали Миколу, з'явилося на сторінці польської команди у Facebook.

"Найкращий наш гравець Микола Жидков ухвалив дуже важке рішення призупинити гру. В умовах ворожої агресії проти України він не залишився осторонь і вирішив повернутися на батьківщину, щоб захищати її кордони. Мікі ще раз доводить нам усім, що він не тільки чудовий футболіст, але й чудова людина. Ми з тобою, тримаємо кулаки і чекаємо на твоє повернення. З тобою все місто", - написали на сторінці команди.

MYKOLA ZHYDKOV = PAN PIŁKARZ, WSPANIAŁY CZŁOWIEK I PRZYJACIEL. ❤ Podczas wczorajszego meczu byliśmy świadkami wzruszających chwil. Nasz najlepszy zawodnik, Mykola Zhydkov podjął bardzo trudną decyzję o zawieszeniu gry w piłkę. Wobec agresji wroga na Ukrainę nie pozostał bierny i zdecydowal się powrócić do ojczyzny, aby bronić jej granic❤ Miki kolejny raz udowadniasz nam wszystkim, że nie jesteś tylko wyśmienitym piłkarzem, ale przede wszystkim cudownym człowiekiem. JESTEŚMY Z TOBĄ, TRZYMAMY KCIUKI I CZEKAMY NA TWÓJ SZYBKI POWRÓT. CAŁA WĘGRZCANKA Z TOBĄ❤ Опубліковано Węgrzcanka Węgrzce Wielkie Неділя, 6 листопада 2022 р.

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