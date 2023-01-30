Український футболіст зіграв у товариських матчах з російськими клубами, але намагався це приховати

Роман Карасюк вийшов на поле під чужим номером і без прізвища.

Колишній півзахисник львівського "Руха" Роман Карасюк, який наразі виступає за вірменський "Пюнік", на зимових зборах взяв участь у контрольних поєдинках з російськими клубами.

Як повідомляє Football Hub, 31-річний український футболіст зіграв проти проти "Ска-Хабаровськ" та "Хімок".

Утім, Карасюк спробував приховати свою участь у зустрічах з командами країни-агресорки.

У заявці "Пюніка" на ці два матчі його прізвища не було. Проте в трансляції поєдинку проти "Ска-Хабаровськ" було видно, що Карасюк у цій грі з'явився на полі в другому таймі. Він вийшов не під своїм 17-м номером, а під 23-м. Також на футболці українця, на відміну від його партнерів, було відсутнє прізвище.

Аналогічна історія, ймовірно, відбулася і в поєдинку проти "Хімок". Трансляція зустрічі була відсутня, але Football Hub повідомляє, що Карасюк брав участь і в цьому матчі.

Зазначається, що інші українці, які грають за "Пюнік" – Сергій Вакуленко та Антон Братков – ці поєдинки пропускали через травми.

Раніше повідомлялося, що Українська асоціація футболу (УАФ) закликала УЄФА заборонити спаринги з командами РФ.

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