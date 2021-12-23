Український футболіст знепритомнів після моторошного зіткнення з воротарем суперника в Кубку Бельгії

Український футболіст знепритомнів після моторошного зіткнення з воротарем суперника в Кубку Бельгії

Гравець отримав травми голови та ребер.

Дуже неприємний інцидент трапився в поєдинку 1/4 фіналу Кубка Бельгії між " Мехеленом " та " Ейпеном ".

Український футболіст "Мехелена" Мар'ян Швед у середині другого тайму зазнав серйозного зіткнення з голкіпером опонента. Намагаючись дістатися до м'яча, на шляху Шведа встав воротар, який налетів на українця, коли вибивав ігрове знаряддя подалі від своїх володінь.

Зазначається, що наслідком цього інциденту для Шведа стало знепритомнення. Згодом з'ясувалося, що він отримав травми голови та ребер.

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, та не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся. Після гри він прийшов до тями. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрам", - наводить слова головного тренера "Мехелена" Воутера Вранкена GVA.

Відео з цим жахливим зіткненням ви можете побачити ТУТ.