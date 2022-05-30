Український футболіст-зрадник розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідне місто

Український футболіст-зрадник розважився на вечірці в Москві, поки окупанти обстрілюють його рідне місто

Колишній захисник донецького "Шахтаря" та збірної України Іван Ордець відвідав вечірку на честь завершення сезону в чемпіонаті Росії, де він виступає за московське "Динамо".

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України 29-річний гравець не поїхав з країни-агресорки. Без докорів сумління він продовжив заробляти гроші в РФ, як і інший футболіст-зрадник Анатолій Тимощук.

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Після завершення сезону "Динамо" Москва влаштувало святковий корпоратив. На цій вечірці "засвітився" й Ордець - український футболіст безтурботно танцював разом з одноклубниками.

Очевидно, Івана зовсім не хвилював той факт, що в цей час російські війська стирають з лиця Землі його рідне місто Волноваху. Інакше важко пояснити такі веселощі у столиці країни-окупантки.

Додамо, що за більш ніж три місяці Ордець жодним чином не висловив свою позицію щодо повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. У соцмережах Іван опублікував лише два дописи - обидва ще наприкінці лютого. Перший - про те, що він нібито "усім серцем з Україною". Другий - про жахіття у Волновасі, не вказавши, хто приніс його рідному місту численні смерті та страждання.

Нагадаємо, Тимощук емоційно святкував чемпіонство "Зеніта" в Росії, поки його батько вступив до лав територіальної оборони в Луцьку.

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