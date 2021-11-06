Український футболіст зробив переможний асист у поєдинку Чемпіонату Італії

Це третя результативна дія Віктора Коваленка в сезоні.

Український півзахисник "Аталанти" Віктор Коваленко, який на правах оренди виступає за "Спецію", допоміг своїй команді обіграти "Торіно" ( 1:0 ) в матчі 12-го туру італійської Серії А.

Для перемоги господарям поля вистачило єдиного голу. На 58-й хвилині красивим дальнім ударом забив Якопо Сала, якому асистував саме Коваленко.

Додамо, що за хвилину до кінця основного часу Віктор отримав жовту картку, а в компенсований час був замінений.

Це вже третя результативна дія Коваленка в поточному сезоні. У попередніх шести поєдинках українець забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Завдяки перемозі "Спеція" (11 очок) залишила зону вильоту, піднявшись на 15-те місце Серії А.

У наступному турі теперішня команда Коваленка 20 листопада на виїзді протистоятиме "Аталанті" з іншим українцем Русланом Малиновським.

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