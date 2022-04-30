Український футбольний клуб провів перше з початку війни тренування на домашній арені у Чернігові (фото, відео)

Український футбольний клуб провів перше з початку війни тренування на домашній арені у Чернігові (фото, відео)

У середу, 27 квітня, гравці футбольного клубу Другої ліги України "Чернігів" провели перше з початку війни тренування на домашньому стадіоні.

До футболістів, які перебували в місті, у двосторонній грі приєдналися головний тренер Валерій Чорний, тренер воротарів Артем Падун, адміністратор команди Дмитро Авраменко та директор "Чернігів-Арени" Анатолій Дудчик.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Перед початком заняття гравці і тренерський штаб розчистили газон, прибравши уламки від боєприпасів, які потрапили на газон.

"Чернігів" вперше з початку війни провів тренування на власному стадіоні (5 фото)

"Дане тренування - справжній символ відродження Чернігова, футболу в нашому місті та чернігівських тигрів", - зазначають у пресслужбі "Чернігова".

Нагадаємо, що на стадіоні в Бородянці війська ворога виорали літеру "V", яка є одним із символів російського вторгнення до України.

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