Український футбольний клуб розірвав контракти з усіма гравцями - ЗМІ

Український футбольний клуб розірвав контракти з усіма гравцями - ЗМІ

Однак про його зникнення з футбольної мапи не йдеться.

Представник Другої ліги МФК "Миколаїв" ухвалив рішення розірвати контракти з усіма гравцями.

Про це повідомляє Meta-Ratings.

Зазначається, припинили дію угоди й в співробітників клубу. У клубі запущено процес реорганізації. Водночас, за інформацією, перед звільненими не погашені борги за кілька місяців.

У "Миколаєві" створять комунальний футбольний клуб. Тому, керівництво команди має намір омолодити склад та залучити гравців із юнацької школи.

Додамо, що останні три матчі "корабелів" в осінній частині сезону було перенесено наступного року. Офіційною причиною став спалах коронавірусу в команді. Повідомлялося про зараження 13 гравців із 25, які значаться у заявці. Одним із перших новий клуб знайшов нападник Сергій Кравченко, який із 13 голами очолює бомбардирські перегони у Другій лізі.