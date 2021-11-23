Український футбольний клуб розірвав контракти з усіма гравцями - ЗМІ

Однак про його зникнення з футбольної мапи не йдеться.
Представник Другої ліги МФК "Миколаїв" ухвалив рішення розірвати контракти з усіма гравцями.
Про це повідомляє Meta-Ratings.
Зазначається, припинили дію угоди й в співробітників клубу. У клубі запущено процес реорганізації. Водночас, за інформацією, перед звільненими не погашені борги за кілька місяців.
У "Миколаєві" створять комунальний футбольний клуб. Тому, керівництво команди має намір омолодити склад та залучити гравців із юнацької школи.
Додамо, що останні три матчі "корабелів" в осінній частині сезону було перенесено наступного року. Офіційною причиною став спалах коронавірусу в команді. Повідомлялося про зараження 13 гравців із 25, які значаться у заявці. Одним із перших новий клуб знайшов нападник Сергій Кравченко, який із 13 голами очолює бомбардирські перегони у Другій лізі.
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Минулого сезону "Миколаїв" посів четверте місце у Першій лізі. Однак перед стартом нової кампанії "корабели" перевели команду до Другої ліги через відсутність фінансування;
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"Миколаїв" посідає шосте місце у Групі Б Другої ліги.