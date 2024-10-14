Український футбольний клуб відмовився грати матч чемпіонату: ЗМІ повідомили скандальну причину

Футболісти ФСК "Маріуполь" не вийшли на поєдинок Першої ліги через зарплатну заборгованість.

Матч 12-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу між клубами ФСК "Маріуполь" та ЮКСА, який було заплановано на 14 жовтня, не відбувся.

Як стало відомо Тribuna.com, гравці ФСК "Маріуполь" відмовилися виходити на гостьовий поєдинок, бо президент клубу Олександр Ярошенко вже три місяці не платить зарплату.

Була умова, що хоч якась частина грошей буде виплачена до старту цієї гри, але цього не сталося, тому команда не прибула на матч, який мав би розпочатися о 15:00.

Згідно з регламентом, якщо команда двічі за сезон не виходить на поле, її дискваліфіковують зі змагань.

Додамо, що кілька днів тому криптобіржа Kyrrex оголосила про припинення співпраці з ФСК "Маріуполь".

У своїй заяві Kyrrex зокрема наголошувала на ситуації з боргами в клубі та проблеми зі взаємодією з власником клубу.

"Наші зобов'язання не включають виконання функцій президента клубу, інвестора чи вирішення фінансових питань та боргів клубу. Кайррекс не є власником чи акціонером ФСК "Маріуполь" і ніколи не мав частки у власності клубу", – йшлося у заяві, опублікованій на офіційному сайті клубу.

ФСК "Маріуполь" після дев'яти матчів у Першій лізі набрав 12 очок і посідає шосте місце у групі B. ЮКСА з 18 балами після десяти зустрічей йде на третій сходинці.

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