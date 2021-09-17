Український гімн прогримів у Москві: уродженець Донецька виграв Чемпіонат світу зі скелелазіння (відео)

Данило Болдирєв здобув феєричну перемогу в столиці РФ.

Українець Данило Болдирєв завоював "золото" Чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння, який приймала Москва.

Болдирєв показав найкращий результат у дисципліні на швидкість. Данило подолав відведений шлях за 5,73 секунди, випередивши іспанця Еріка Ною Кардону (5,95 секунди).

На честь нашого "спайдермена" в столиці РФ пролунав гімн України.

Первое место в скорости Даниил Болдырев в москве Опубліковано Андреєм Качновим Четвер, 16 вересня 2021 р.

Для Болдирєва це друге "золото" на Чемпіонатах світу. Першу перемогу на планетарній першості він здобув у 2014 році. Минулого року Данило також став чемпіоном Європи.

Попереду скелелаза, який народився в Донецьку, чекають нові виклики. Дисципліна "швидкість" буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі. Тому Болдирєв матиме шанс вписати своє ім'я в історію та виграти для України олімпійську медаль.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українець встановив неймовірний рекорд на Чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів.

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