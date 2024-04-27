Український гімнаст вдруге за день здобув "золото" на чемпіонаті Європи-2024

Ілля Ковтун після перемоги на паралельних брусах також тріумфував у вправах на перекладині.

Збірна України здобула четверту медаль на чемпіонаті Європи 2024 року зі спортивної гімнастики, який триває в італійському Ріміні. Ілля Ковтун виборов "золото" у вправах на перекладині.

20-річний українець став найкращим у вправах на перекладині з оцінкою 14,600 бала.

Ковтун у боротьбі за золоту нагороду обійшов Роберта Творогала з Литви (14,566 бала) та кіпріота Маріоса Георгіу (14,366 бала), які стали срібним і бронзовим призерами відповідно.

Таким чином, Ілля завоював другу за день золоту медаль на ЧЄ-2024 зі спортивної гімнастики. Перед цим він виграв "золото" у вправах на паралельних брусах.

Ковтун вперше в кар'єрі став чемпіоном Європи у вправах на перекладині. Загалом у його активі тепер сім медалей на континентальних першостях, з яких три – золоті.

У скарбничці збірної України вже чотири нагороди на Євро-2024 зі спортивної гімнастики. Раніше Олег Верняєв здобув "срібло" у багатоборстві, а Назар Чепурний завоював "бронзу" в опорному стрибку.

Чоловічий чемпіонат Європи у Ріміні триватиме до 28 квітня. А вже від 2 до 5 травня тут же відбудеться жіноча континентальна першість зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, попереднє Євро-2023 зі спортивної гімнастики, де виступали чоловіки та жінки, українська збірна закінчила з чотирма нагородами (одне "золото" та три "бронзи"), посівши п'яте місце в медальному заліку.

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