Український гімнаст вирішив бойкотувати престижні змагання в Італії через росіянина

Український гімнаст Ілля Ковтун знявся з клубного чемпіонату Італії через допуск до виступів російських спортсменів.

21-22 травня лідер збірної України зі спортивної гімнастики Ілля Ковтун повинен був в Неаполі взяти участь у фіналі клубного чемпіонату Італії в найвищій лізі А1. Проте 18-річний українець вирішив відмовитися від змагань через те, що організатори турніру не відсторонили російських гімнастів.

Про це повідомив італійський клуб, який представляє українець, - Palestra Ginnastica Ferrara.

"Конфлікт між Росією та Україною, на жаль, також мав наслідки й у нашому чемпіонаті зі спортивної гімнастики серед чоловіків у Серії А. Це маленька проблема, порівняно з трагедією війни, смертями та руйнуваннями", - заявили в клубі.

У коментарі Суспільне Спорт тренерка юного українського гімнаста Ірина Надюк підтвердила інформацію, що Ковтун знявся з фіналу клубного чемпіонату Італії через те, що до цих змагань був допущений олімпійський чемпіон і триразовий чемпіон світу росіянин Артур Далалоян.

"Усі зараз підтримують Україну та солідарні з нею. Ми ухвалили рішення не брати участь у цих змаганнях. Ілля не вийде змагатись на одному помості з представником від Росії", - сказала Надюк.

Зазначимо, що раніше Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заборонила російським і білоруським гімнастам виступати на змаганнях під своєю егідою. Однак клубний чемпіонат Італії відбувається під патронатом Федерації гімнастики Італії, яка досі не виступила з чіткою позицією щодо відсторонення росіян і білорусів.

Тепер клуб українського гімнаста без нього буде представлений на майбутніх змаганнях, але на знак солідарності з рішенням Ковтуна не ставитиме йому заміну.

"Зважаючи на скорботу, руйнацію та насильство, які ці люди переживають, думка про те, аби зустрітися на змагальному майданчику з представником країни, відповідальної за це все, є нестерпною. Особливо після того, що сталося на п'єдесталі Кубка світу в Досі, що був заплямований кричущим жестом росіянина Івана Куляка, який усі пам'ятають і за який його нещодавно справедливо покарала Міжнародна федерація гімнастики", - йдеться в заяві представників клубу, за який виступає Ковтун.

Нагадаємо, 20-річний російський гімнаст Іван Куляк вийшов на церемонію нагородження на етапі Кубка світу в Досі з літерою "Z" на формі - символом вторгнення військ РФ до України. За цей ганебний вчинок Міжнародна федерація гімнастики (FIG) дискваліфікувала російського спортсмена на рік, а також позбавила його виграної бронзової медалі та призових.

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